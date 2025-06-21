Количество миллиардеров в Красноярском крае возросло до 32

В Красноярском крае наблюдается рост числа миллиардеров. По данным налоговой службы региона, на данный момент в крае зарегистрировано 32 человека с доходами свыше одного миллиарда рублей.
Корреспондент krsk.aif.ru обратился в налоговую службу с запросом о числе миллиардеров и миллионеров в регионе. В ответе ведомства сообщается, что статистика за 2024 год пока находится в обработке, поэтому были предоставлены данные за предыдущие годы.
В 2022 году в крае было 28 миллиардеров, однако в 2023 году это число увеличилось до 32.
Заместитель руководителя УФНС по Красноярскому краю Вадим Лиференко отметил, что среди миллиардеров преобладают крупные предприниматели и физические лица, получающие доход от операций с ценными бумагами.
Что касается миллионеров, их количество значительно выше: в 2023 году более одного миллиона рублей задекларировали 70,5 тысяч физических лиц, что на 29,5% больше по сравнению с 2022 годом.