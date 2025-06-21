Количество миллиардеров в Красноярском крае возросло до 32

Корреспондент krsk.aif.ru обратился в налоговую службу с запросом о числе миллиардеров и миллионеров в регионе. В ответе ведомства сообщается, что статистика за 2024 год пока находится в обработке, поэтому были предоставлены данные за предыдущие годы.