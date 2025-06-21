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Трассу Р-177 Нижний Новгород — Йошкар-Ола отремонтируют за миллиард

В Нижегородской области на обновление участка автодороги Р-177 «Поветлужье» выделят 922,89 миллиона рублей.

Источник: nn.mk.ru

В настоящее время ведется отбор организации, которая займется ремонтными работами на трассе. Подрядчику необходимо будет отремонтировать отрезок дороги, проходящий с 74-го по 103-й километр. Финансирование проекта будет осуществляться из средств федерального бюджета. Заказчиком работ выступает «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Прием заявок от желающих принять участие в конкурсе продлится до 9 июля. Имя победителя станет известно 14 июля. Завершить ремонтные работы подрядчик обязан до конца октября 2027 года.