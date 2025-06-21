В России меняют ПДД ради одной категории: новые запреты и штрафы

За вождение электросамоката в состоянии алкогольного опьянения будет предусмотрена ответственность.
В Государственной Думе в первом чтении одобрили законопроект, направленный на регулирование передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, являющийся одним из авторов инициативы. Документ предусматривает введение ответственности за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также за превышение допустимой скорости. Что еще будет запрещено и какие штрафы предусмотрены за нарушение правил — в материале URA.RU.
Какие изменения предусматривает законопроект.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ ПДД впервые появятся правила для электросамокатов.
В правила дорожного движения планируют включить нормы, регулирующие использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), написал в своем telegram-канале Шейкин. Это касается электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и других аналогичных устройств.
Основные изменения:
Запрет на управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;Ограничение скорости для электротранспорта (например, для электровелосипедов — не более 25 км/ч);Запрет на движение по тротуарам для тяжелых СИМ массой свыше 35 кг;Введение возрастных ограничений для пользователей.
Штрафы для владельцев электротранспорта.
Новые штрафы для электросамокатчиковФото: инфографика URA.RU.
Законопроект устанавливает строгую административную ответственность за нарушения. За управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения теперь предусмотрен штраф от 20 до 30 тысяч рублей — так же, как для водителей автомобилей. Отказ от медицинского освидетельствования будет наказываться аналогичным штрафом.
За превышение скорости на электросамокате или велосипеде штрафы составят:
500−800 рублей при превышении на 5−10 км/ч;2−2,5 тысячи рублей за скорость выше нормы на 10−15 км/ч;3−3,5 тысячи рублей за превышение на 15−20 км/ч;4−5 тысяч рублей, если скорость выше допустимой более чем на 20 км/ч.
Другие нарушения:
Движение по проезжей части с нарушением ПДД — штраф 2−2,5 тысячи рублей. Создание помех пешеходам — 2−2,5 тысячи рублей. Оставление места ДТП — 4−5 тысяч рублей.
Регистрация электросамокатов и учет пользователей.
Идентификация пользователей электросамокатов будет протестирована в МосквеФото: Илья Московец © URA.RU.
С 2025 года в России может быть введена обязательная идентификация пользователей при аренде электросамокатов через портал «Госуслуги». Эта мера сначала будет протестирована в Москве, где для оформления проката потребуется полная учетная запись на mos.ru, а затем может быть распространена на всю страну.
Как это будет работать:
Приложение проката будет требовать авторизацию через «Госуслуги» перед разблокировкой самоката. Система автоматически проверит возраст пользователя, чтобы несовершеннолетние не могли арендовать СИМ. Все поездки будут привязаны к конкретному человеку, что упростит привлечение к ответственности за нарушения.
Предусмотрены и другие штрафыФото: инфографика URA.RU.
Почему ужесточают правила.
За последние годы количество ДТП с участием электросамокатов выросло в восемь раз, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В 2023 году зафиксировано более 2,6 тысячи аварий, в которых погибли 31 человек, а пострадали — свыше 2,7 тысячи, включая почти тысячу детей. Новые меры направлены на повышение безопасности на дорогах, снижения количества нарушений, контроль за пользователями электротранспорта.