В России меняют ПДД ради одной категории: новые запреты и штрафы

В Государственной Думе в первом чтении одобрили законопроект, направленный на регулирование передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, являющийся одним из авторов инициативы. Документ предусматривает введение ответственности за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, а также за превышение допустимой скорости. Что еще будет запрещено и какие штрафы предусмотрены за нарушение правил — в материале URA.RU.