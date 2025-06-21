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Украинская гимнастка Никольченко не хочет отказываться от русского языка

Спортсменка отказалась переходить на украинскую мову.

Источник: Аргументы и факты

Украинская гимнастка Влада Никольченко заявила, что воспитывалась на русском языке и для нее невозможно отказаться от него. Об этом спортсменка заявила в социальных сетях.

Никольченко родилась в Харькове. Гимнастку часто критикуют за нежелание переходить на украинский язык.

Никольченко утверждает, что незнакомцы в сообщениях требуют, чтобы она разговаривала только на украинском языке.

«Проблема в том, что вы этим насильным переходом на украинскую мову и разгоном конфликта сами отбиваете желание переходить на какую-либо мову», — объяснила гимнастка.

Никольченко добавила, что с детства говорит на русском языке. Девушка считает, что тех, кто ее критикует, видимо, совсем не воспитывали.

Ранее сообщалось, что один из самых известных учителей украинского языка Александр Авраменко, преподававший мову в том числе Владимиру Зеленскому, сбежал в Испанию.