В омской компании «Стройсервис» назначен новый гендиректор

С 17 июня 2025 года генеральным директором фирмы «Стройсервис» является Евгений Вагнер. Ранее эту должность занимал его отец — основатель компании Яков Вагнер.
Согласно открытым данным, ООО было основано в 2009 году. Соучредителями основного владельца стали Эрн Стрюк и Алексей Мельников. У каждого из них — по 10% доли, Евгению Вагнеру также принадлежит часть компании.
В 2025 году фирма выиграла тендер на строительство обхода поселка Магистральный в Омском районе на сумму 100 млн рублей. В 2024-м выручка компании составила 12,6 млрд рублей, прибыль — более 790 млн.
Ранее «КП Омск» сообщила, что к обязанностям заместителя мэра приступил Антон Киселев.