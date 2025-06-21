В Ростовской области подвели итоги антибраконьерской операции «Путина»

В 2025 году в Ростовской области по итогам антибраконьерской операции «Путина» завели 207 уголовных и 200 административных дел. Об этом сообщили на заседании рыбохозяйственного совета региона.
Также выяснилось, что за период проведения профилактической акции выявили почти 900 нарушений в области рыболовства. Ущерб составил 13,7 млн рублей, это оказалось на 5,5 млн рублей меньше, чем годом ранее.
Дополнительно при обследовании донских водоемов нашли и изъяли более 140 ставных сетей, весь улов из них, в том числе особо ценные виды рыб, выпустили. Сумма предотвращенного ущерба составила 23,2 млн рублей.
Напомним, операцию «Путина» проводят с 1 апреля по 31 мая. Контроль необходим для охраны весенне-нерестующих видов рыб. В проверках участвуют сотрудники Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, представители МВД, природоохранной прокуратуры, минсельхозпрода и минприроды региона, ветеринарного управления, департамента потребрынка и других ведомств.
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