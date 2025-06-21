Олег Кожемяко поздравил выпускников Уссурийского суворовского военного училища

Многие ребята планируют и дальше развиваться в военном деле и получить образование уже в высших учебных заведениях, чтобы стать на шаг ближе к героям, прошедшим тот же путь и отличившимся в Афганской войне, военной операции в Сирии и вооруженных конфликтах на Северном Кавказе.