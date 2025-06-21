Олег Кожемяко поздравил выпускников Уссурийского суворовского военного училища

Среди 60-ти выпускников 16 получили золотые и серебряные медали, сообщает пресс-служба правительства.
Многие ребята планируют и дальше развиваться в военном деле и получить образование уже в высших учебных заведениях, чтобы стать на шаг ближе к героям, прошедшим тот же путь и отличившимся в Афганской войне, военной операции в Сирии и вооруженных конфликтах на Северном Кавказе.
О доблести предшественников напомнил глава, также подчеркнувший, что в период СВО их труд станет самым актуальным и востребованным, ведь защитники нужны Отечеству во все времена.
«От всей души поздравляю с выпуском из Суворовского военного училища! Большая честь — получить здесь образование, закалиться морально и физически, обрести друзей, теплые отношения с которыми сохранятся навсегда. Уже завтра вы шагнете во взрослую жизнь. Сделаете это гордо и смело, с высоко поднятой головой. За вашими плечами — опыт и мастерство ваших преподавателей, ваша собственная выучка, отменные знания, хорошая физическая подготовка», — подытожил Олег Кожемяко.
На церемонии присутствовали помощник заместителя Министра обороны России, генерал-майор Александр Туфекчи, глава Уссурийска Евгений Корж и врио командующего пятой гвардейской общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии гвардии армией генерал-майор Василий Колчин. Были также руководитель дисциплины русского языка и литературы Людмила Залунина, представитель родительского сообщества Светлана Вялкова и начальник училища генерал-майор Николай Глинин.
Все они сказали слова напутствия для юношей, вручили грамоты за успехи в обучении, нагрудные знаки и аттестаты и устроили прощание со знаменем «салют из монет». В конце выпускники подбросили фуражки и прокричали «Ура!».