Вологодский губернатор объяснил введение ограничений на продажу алкоголя

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Ограничения по продаже алкогольной продукции, принятые в Вологодской области с 1 марта, способствуют народосбережению, эта работа будет продолжена, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
«Наша задача не снижать темп, идти вперед и демонстрировать созидательные результаты для реализации целей народосбережения, сохранения русского человека на русском севере, для того, чтобы Вологодская область выживала», — сказал Филимонов.
Глава региона отметил, что в Вологодской области 98% населения — этнические русские, сокращение потребления алкоголя будет способствовать сокращению смертности.
Он подчеркнул, что статистика после введения ограничений обнадеживает и вселяет уверенность, что власти приняли правильное решение на верном пути.
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.