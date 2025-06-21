NZZ: Швейцария собирается отменить защитный статус беженца для украинцев

Швейцарское правительство рассматривает возможность отмены защитного статуса беженца (S) для украинских граждан, на что настаивает народная партия страны (SVP). Об этом сообщает сообщает Neue Zurcher Zeitung (NZZ).
Предложение аргументируется тем, значительные территории Украины не затронуты военными действиями, что делает их безопасными.
В статье подчеркивается, что спустя значительное время с начала СВО, уровень поддержки и сочувствия к украинским беженцам снизился.
Глава парламентской фракции Томас Эши утверждает, что лица, реально нуждающиеся в убежище, должны будут следовать стандартной процедуре подачи заявления.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах у семьи украинских беженцев пытались изъять детей.