Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NZZ: Швейцария собирается отменить защитный статус беженца для украинцев

Спустя три с половиной года после начала СВО солидарность с беженцами с Украины заметно снижается, пишут журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Швейцарское правительство рассматривает возможность отмены защитного статуса беженца (S) для украинских граждан, на что настаивает народная партия страны (SVP). Об этом сообщает сообщает Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Предложение аргументируется тем, значительные территории Украины не затронуты военными действиями, что делает их безопасными.

В статье подчеркивается, что спустя значительное время с начала СВО, уровень поддержки и сочувствия к украинским беженцам снизился.

Глава парламентской фракции Томас Эши утверждает, что лица, реально нуждающиеся в убежище, должны будут следовать стандартной процедуре подачи заявления.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах у семьи украинских беженцев пытались изъять детей.