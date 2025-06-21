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В Красноярске стартовали рейды у запрещенных для купания водоемов

В Красноярске начались рейды в зонах, где купание запрещено.

В Красноярске начались рейды в зонах, где купание запрещено. С нарушителями проводятся беседы и напоминаются возможные штрафы.

На данный момент в городе разрешено купаться только в одном водоеме — озере «Зеркальное» на острове Татышев. Специалисты проверили качество воды, дно и береговую линию, признав их безопасными для отдыха. В остальных водоемах установлены специальные щиты с предупреждающими знаками о запрете купания.

Полицейские осуществляют проверки на берегах, уделяя особое внимание детям, которые отдыхают без присмотра. Кроме того, они проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, напоминая о правилах безопасного поведения у воды. Рейды будут продолжаться в местах массового отдыха до конца летнего сезона.