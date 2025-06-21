В Красноярске стартовали рейды у запрещенных для купания водоемов

Полицейские осуществляют проверки на берегах, уделяя особое внимание детям, которые отдыхают без присмотра. Кроме того, они проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, напоминая о правилах безопасного поведения у воды. Рейды будут продолжаться в местах массового отдыха до конца летнего сезона.