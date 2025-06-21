Полный график отключения горячей воды в июле 2025 опубликован в Минске

В белорусской столице продолжаются плановые отключения горячей воды. Полный график отключения на июль 2025 года разместили на официальных сайтах «Минсккоммунтеплость» и «Минскэнерго». С полными графиком отключения горячего водоснабжения можно ознакомиться здесь.