Полный график отключения горячей воды в июле 2025 опубликован в Минске

В белорусской столице продолжаются плановые отключения горячей воды. Полный график отключения на июль 2025 года разместили на официальных сайтах «Минсккоммунтеплость» и «Минскэнерго». С полными графиком отключения горячего водоснабжения можно ознакомиться здесь.
Отключения производятся для подготовки и профилактического ремонта оборудования теплоисточников и тепловых сетей к работе в условиях осенне-зимнего периода 2025−2026 годов. В случае успешного проведения работ срок отключения не будет превышать 13 суток.
Ранее мы писали, что власти Минска поставили задачу отключать горячую воду летом не более чем на 9 дней.
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