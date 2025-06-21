Фетисов: обидно, что Бобровский не получил приз самого ценного игрока НХЛ

Интересно, что Беннетт, комментируя нынешние итоги голосования, как и Макдэвид, заявил, что этот приз заслужил Бобровский. Форвард отметил, что никогда не видел столь сосредоточенного и целеустремленного вратаря, и назвал россиянина ключевым игроком команды, который придает всем уверенности.