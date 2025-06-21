Фетисов: обидно, что Бобровский не получил приз самого ценного игрока НХЛ

Вратарь команды Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский достоен награды «Конн Смайт Трофи», которая вручается самому ценному хоккеисту плей‑офф НХЛ. Такую уверенность в беседе с aif.ru выразил депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Как сообщалось, Бобровский с «Флоридой» второй раз подряд завоевали Кубок Стэнли, одолев в серии финальных матчей «Эдмонтон Ойлерз». Россиянин в плей‑офф турнира провел 23 матча, пропуская в среднем за игру 2,2 шайбы и отражая 91,4% бросков. На счету вратаря три «сухих» поединка.
По итогам голосования самым ценным игроком плей‑офф НХЛ сезона 2024/2025 стал нападающий «Флориды» Самуэль Беннетт (76 голосов), форвард «Пантерз» Брэд Маршан занял втрое место (68 очков), россиянин Бобровский с 10 очками замкнул тройку лидеров.
«Сергей Бобровский — один из самых выдающихся вратарей современности. В прошлом году форвард “Эдмонтона” Коннор Макдэвид, получивший приз самого ценного игрока несмотря на поражение команды в финале Кубка Стэнли, публично признался, что награда должна была быть вручена Сергею Бобровскому», — напомнил Фетисов.
Депутат подчеркнул, что иногда такие признания дороже, чем сам приз.
«Хотя, конечно, обидно», — поделился Фетисов.
Интересно, что Беннетт, комментируя нынешние итоги голосования, как и Макдэвид, заявил, что этот приз заслужил Бобровский. Форвард отметил, что никогда не видел столь сосредоточенного и целеустремленного вратаря, и назвал россиянина ключевым игроком команды, который придает всем уверенности.
«Не думаю, что в итогах голосования есть политические мотивы. Но Сергей второй год подряд, по сути, вытаскивает команду… Надеюсь, что это не политическое решение, какие-то другие моменты», — подытожил Фетисов, отвечая на вопрос aif.ru.
Напомним, что голосование за самого ценного игрока плей-офф НХЛ проводит Ассоциация спортивных журналистов Национальной хоккейной лиги.