На ПМЭФ призвали к переходу на умные стратегии для сохранения здоровья россиян

Такой ультимативный посыл, по мнению парламентария, уже не работает. Более того — он демотивирует, что особенно касается тех, кто либо не хочет, либо не может отказаться от вредной привычки. «Мы должны снизить риторику о том, что люди с вредными привычками должны расплачиваться за это повышенными акцизами и налогами. С одной стороны, возможно, это справедливо. Но ведь речь о другом: мы решаем важнейшую государственную задачу, которая определена национальной целью», — заявил Фаррахов.