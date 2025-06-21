Воробьев рассказал о новом эксперименте с мигрантами

При этом Воробьев обратил внимание на важность прозрачного регулирования и приоритета безопасности. По словам главы региона, в ответ на справедливый запрос жителей ужесточается контроль за мигрантами, усиливается регистрация и учет, вводится обязательный сбор биометрических данных, а также создаются специально оборудованные места для проживания в логистических комплексах. Воробьев добавил, что незнание русского языка не станет серьезным препятствием для приезжих работников, поскольку основные слова можно выучить достаточно быстро.