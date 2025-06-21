Роскачество раскрыло новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов

Фантазия мошенников становится более изощренной — от поддельных QR-кодов в объявлениях до фальшивых путевок в детские лагеря. «Вечерняя Москва» узнала о новых схемах мошенничества. Схемы обмана доверчивых людей непрерывно совершенствуются — это касается как кражи денег с помощью телефонных звонков, так и мошенничества в интернете.