Роскачество раскрыло новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов

В России раскрыли новую схему мошенничества: аферисты звонят своим жертвам под видом курьеров и просят назвать код из СМС, который нужен якобы для получения посылки. Об этом в субботу, 21 июня, сообщили в пресс-службе Роскачества.
В ведомстве пояснили, что после того как жертва сообщает полученный код мошенникам, она фактически подтверждает оформление микрозайма. Получив доступ к заемным средствам, злоумышленники незамедлительно используют их для покупки крупной партии товаров в магазине.
Как правило, на этом действия преступников не заканчиваются — персональные данные пострадавшего впоследствии передаются другим микрофинансовым организациям для повторного использования.
По оценке специалистов, за подобными схемами стоят разветвленные группы, в которых одни участники взламывают базы данных и добывают персональную информацию, другие — оформляют займы, а третьи занимаются массовыми закупками товаров за похищенные средства, сообщает ТАСС.
Фантазия мошенников становится более изощренной — от поддельных QR-кодов в объявлениях до фальшивых путевок в детские лагеря. «Вечерняя Москва» узнала о новых схемах мошенничества. Схемы обмана доверчивых людей непрерывно совершенствуются — это касается как кражи денег с помощью телефонных звонков, так и мошенничества в интернете.