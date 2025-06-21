Владивосток приводят в порядок после непогоды

Во второй половине дня 20 июня во Владивостоке прошел сильный дождь, который доставил много неудобств местным жителям. Однако специалисты были готовы к непогоде и 21 июня закончили с уборкой улиц, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
К счастью, подтоплений и серьезных разрушений, повреждений инфраструктуры не зафиксировали. Дорожники и озеленители принялись за ликвидацию последствий дождя. Они трудились всю ночь, благодаря чему большая часть опавших веток собрана.
Так, освобождены проезжие части и тротуары по 15 адресам, в том числе на Народном проспекте, Карбышева, Кирова, Калинина. Решается вопрос с размытием на площади Луговая. Специалисты позаботились и о грунте на Снеговой, Калинина. Мониторинг ведется в круглосуточном режиме для обеспечения безопасности и комфорта местных жителей.