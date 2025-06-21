Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владивосток приводят в порядок после непогоды

Всего в городе выпало 47 мм осадков, подтоплений не было.

Источник: Комсомольская правда

Во второй половине дня 20 июня во Владивостоке прошел сильный дождь, который доставил много неудобств местным жителям. Однако специалисты были готовы к непогоде и 21 июня закончили с уборкой улиц, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

К счастью, подтоплений и серьезных разрушений, повреждений инфраструктуры не зафиксировали. Дорожники и озеленители принялись за ликвидацию последствий дождя. Они трудились всю ночь, благодаря чему большая часть опавших веток собрана.

Так, освобождены проезжие части и тротуары по 15 адресам, в том числе на Народном проспекте, Карбышева, Кирова, Калинина. Решается вопрос с размытием на площади Луговая. Специалисты позаботились и о грунте на Снеговой, Калинина. Мониторинг ведется в круглосуточном режиме для обеспечения безопасности и комфорта местных жителей.