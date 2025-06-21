Владивосток приводят в порядок после непогоды

Так, освобождены проезжие части и тротуары по 15 адресам, в том числе на Народном проспекте, Карбышева, Кирова, Калинина. Решается вопрос с размытием на площади Луговая. Специалисты позаботились и о грунте на Снеговой, Калинина. Мониторинг ведется в круглосуточном режиме для обеспечения безопасности и комфорта местных жителей.