В башкирской пшенице обнаружены амбарные вредители

В Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» была выявлена серьезная угроза для продовольственной безопасности. По информации UfaTime, в ходе проверки партии продовольственной пшеницы весом 500 тонн эксперты обнаружили опасных амбарных вредителей — обыкновенного волосатого клеща и рыжего мукоеда.
Специалисты Россельхознадзора провели тщательное исследование образцов зерна и обнаружили наличие вредителей в зерне, предназначенном для пищевых целей. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, это строго запрещено. По итогам экспертизы в адрес надзорного ведомства было направлено фитосанитарное заключение.
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