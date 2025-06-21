В Самаре купили 163 квартиры для детей-сирот

В Самаре завершена очередная закупка квартир для молодых людей, которые остались без попечения родителей. Об этом стало известно из сообщения городской администрации.
Новые квартиры получат ребята, достигшие 18 лет. По словам главы города Ивана Носкова, в этом году удалось серьёзно продвинуться по данному направлению: 163 квартиры составляют почти две трети от всего запланированного объёма на 2025 год.
Жильё расположено в Куйбышевском и Кировском районах. Все квартиры находятся в современных домах, с ремонтом от застройщика, подключёнными коммуникациями и установленной кухонной техникой.
— Мы стараемся учитывать потребности молодых людей. Для них важно, чтобы жильё было комфортным и готовым к жизни, — отметила руководитель департамента управления имуществом Маргарита Шерстнёва.
После оформления все квартиры передаются в муниципальную собственность. С будущими жильцами заключают договор найма сроком на пять лет. Позже они смогут приватизировать жильё и стать его полноправными владельцами.
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