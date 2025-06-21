В Госдуме рассказали, как еще проиндексируют пенсии в 2025 году: сроки и проценты

В текущем году пенсионеров ожидает еще несколько этапов повышения пенсионных выплат. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью агентству «Прайм».
Первая индексация запланирована на 1 августа — в этот день пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Как пояснила парламентарий, при расчете будут учтены пенсионные баллы, накопленные гражданами за 2024 год. «Согласно действующему законодательству, максимальное количество баллов, которые можно получить за год, ограничено тремя», — уточнила Бессараб.
Следующее повышение ожидает военных пенсионеров 1 октября. Предварительно размер индексации составит 4,5%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции. Однако, как отметила депутат, возможна дополнительная корректировка: «В прошлом году сложилась ситуация, когда военные пенсии первоначально индексировались по прогнозному значению инфляции, а в начале 2025 года по поручению президента была проведена доиндексация до уровня фактической годовой инфляции. Аналогичный сценарий не исключен и в 2026 году».
Особое внимание Бессараб уделила изменениям, которые вступят в силу с 2026 года. Согласно новой системе, страховые пенсии как работающих, так и неработающих пенсионеров будут индексироваться дважды в год:
— первое повышение 1 января — на уровень инфляции за предыдущий год;
— второе повышение 1 апреля — на процент роста инвестиционного портфеля Социального фонда России.
Эти меры направлены на обеспечение более стабильного и предсказуемого роста пенсионных выплат с учетом экономической ситуации в стране.