В Госдуме рассказали, как еще проиндексируют пенсии в 2025 году: сроки и проценты

Следующее повышение ожидает военных пенсионеров 1 октября. Предварительно размер индексации составит 4,5%, что соответствует прогнозируемому уровню инфляции. Однако, как отметила депутат, возможна дополнительная корректировка: «В прошлом году сложилась ситуация, когда военные пенсии первоначально индексировались по прогнозному значению инфляции, а в начале 2025 года по поручению президента была проведена доиндексация до уровня фактической годовой инфляции. Аналогичный сценарий не исключен и в 2026 году».