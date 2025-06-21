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Андрей Травников подвел итоги работы Новосибирской области на ПМЭФ

Инвесторы готовы к дальнейшей работе в Новосибирской области.

Источник: Пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников подвел итоги работы делегации Новосибирской области на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава региона подчеркнул, что на ПМЭФ-2025 особое внимание было уделено новым направлениям: логистическим и распределительным проектам, развитию телекоммуникаций, центрам обработки данных и IT-инфраструктуре. Состоялись встречи с ключевыми игроками отрасли, которые подтвердили планы по расширению деятельности в регионе.

— Новосибирская область продолжает укреплять статус главных торговых ворот Сибири — это еще раз подтверждает очередной проект по строительству в регионе распределительного центра федеральной сети. К 2030 году под Новосибирском должен появиться новый складской комплекс. Год назад на площадке ПМЭФ мы обсуждали необходимость вовлечения новосибирских производителей стройматериалов и оборудования в федеральную сеть. Результат уже есть — за этот год 49 новосибирских предприятий стали федеральными поставщиками для этой компании, с серьезным оборотом в 12 миллиардов рублей, — отметил Андрей Травников в своем Telegram-канале.

Также на ПМЭФ продолжилось заключение договоров: соглашения были подписаны ещё с двумя телекоммуникационными компаниями.