Андрей Травников подвел итоги работы Новосибирской области на ПМЭФ

— Новосибирская область продолжает укреплять статус главных торговых ворот Сибири — это еще раз подтверждает очередной проект по строительству в регионе распределительного центра федеральной сети. К 2030 году под Новосибирском должен появиться новый складской комплекс. Год назад на площадке ПМЭФ мы обсуждали необходимость вовлечения новосибирских производителей стройматериалов и оборудования в федеральную сеть. Результат уже есть — за этот год 49 новосибирских предприятий стали федеральными поставщиками для этой компании, с серьезным оборотом в 12 миллиардов рублей, — отметил Андрей Травников в своем Telegram-канале.