9 человек погибли под колёсами автомобилей с начала 2025 года в Новосибирске

За первые пять месяцев 2025 года на дорогах Новосибирска зарегистрировано почти 270 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 9 человек и 267 получили травмы. В ответ на эту тревожную статистику в городе запускается социальная кампания «Пропустите пешехода!» в рамках проекта «Код безопасности».