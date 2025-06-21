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9 человек погибли под колёсами автомобилей с начала 2025 года в Новосибирске

В то же время пешеходам советуют всегда переходить дорогу только после полной оценки дорожной ситуации.

Источник: Om1 Новосибирск

За первые пять месяцев 2025 года на дорогах Новосибирска зарегистрировано почти 270 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 9 человек и 267 получили травмы. В ответ на эту тревожную статистику в городе запускается социальная кампания «Пропустите пешехода!» в рамках проекта «Код безопасности».

Организаторы акции обращаются ко всем участникам дорожного движения с призывом к повышенной внимательности. Водителям рекомендуется заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, особенно в зонах остановок общественного транспорта и около припаркованных автомобилей, из-за которых могут неожиданно появиться пешеходы.

Пешеходам напоминают о необходимости убедиться в безопасности перехода, особенно на нерегулируемых переходах. Особую опасность представляют ситуации, когда пешеходы в темной одежде без световозвращающих элементов переходят дорогу в тёмное время суток.

Эксперты подчеркивают, что даже незначительное снижение скорости автомобиля в потенциально опасных местах может спасти человеческую жизнь. В то же время пешеходам советуют всегда переходить дорогу только после полной оценки дорожной ситуации.