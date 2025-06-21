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В Красноярском крае сотрудники ДПС помогли застрявшему на трассе водителю

Сотрудники ДПС не оставили в беде водителя большегруза.

Источник: Комсомольская правда

В Иланском районе инспекторы ДПС помогли застрявшему на трассе мужчине. В краевой Госавтоинспекции рассказали, что припаркованный на обочине грузовой автомобиль заметили в районе 1091 километра. Выяснилось, что мужчина ехал из столицы в Благовещенск, однако столкнулся с поломкой транспорта. Необходимых инструментов и запчастей для ремонта у него не было, а проезжающие автомобилисты не останавливались, чтобы помочь.

Сотрудники ГИБДД отвезли водителя в ближайший магазин запчастей, где он смог приобрести все необходимое. После возвращения на место они помогли ему устранить проблему.