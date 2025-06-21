Состав участников организаторы пока не раскрывают. В прошлом году хедлайнерами авиафестиваля стали пилотажные группы «Стрижи» на истребителях МиГ-29 и «Русь» на учебно-боевых самолетах чешского производства L-39. Кроме того, свое летное мастерство продемонстрировали летчики пилотажной группы «Первый полет» на поршневых спортивных пилотажных самолетах.
Фестиваль «Крылья Пармы» пройдет 12 июля
Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоится через три недели, сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».