В районе нового терминала аэропорта Иркутска изменили правила движения

В связи с открытием нового терминала для внутренних рейсов в иркутском аэропорту власти внесли изменения в организацию дорожного движения на прилегающей территории. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, на улице Ширямова теперь действуют новые ограничения: запрещена парковка в неположенных местах, а максимальная скорость движения снижена до 40 км/ч.