В районе нового терминала аэропорта Иркутска изменили правила движения

В связи с открытием нового терминала для внутренних рейсов в иркутском аэропорту власти внесли изменения в организацию дорожного движения на прилегающей территории. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, на улице Ширямова теперь действуют новые ограничения: запрещена парковка в неположенных местах, а максимальная скорость движения снижена до 40 км/ч.
— Для контроля за соблюдением этих правил установлены камеры автоматической фиксации нарушений. ГИБДД обращается к водителям с просьбой быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и парковаться только в специально отведенных местах, — сообщают в агентстве.
Изменения направлены на предотвращение аварийных ситуаций и упорядочивание транспортных потоков в районе, где ожидается увеличение числа автомобилей после открытия нового терминала.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске парковку на улице Бабушкина запретят с 15 июля.