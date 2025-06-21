Синоптики сказали, что произойдет с погодой в Беларуси 21−23 июня

В воскресенье, 22 июня, погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы от циклона, центр которого будет смещаться с Финского залива на Тверскую область России. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, днем местами — грозы. Надо быть готовыми к порывистому ветру. Ночью температура будет +8…+15, а днем от +15 по северо-востоку до +26 по юго-западу.