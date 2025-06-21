Синоптики сказали, что произойдет с погодой в Беларуси 21−23 июня

Каким в ближайшие дни будет продолжение холодного июня 2025 года, рассказали на pogoda.by.
Днем 21 июня, в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, ночью и утром порывистый. Максимальная температура воздуха +18…+23.
В воскресенье, 22 июня, погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы от циклона, центр которого будет смещаться с Финского залива на Тверскую область России. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, днем местами — грозы. Надо быть готовыми к порывистому ветру. Ночью температура будет +8…+15, а днем от +15 по северо-востоку до +26 по юго-западу.
В первый день новой недели, 23 июня, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10, максимальная днем +18…+25, по юго-западу Беларуси +26…+31.
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