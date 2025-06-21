Подростки на питбайках все чаще страдают в ДТП на улицах Ростова-на-Дону

Инспекторы имеют право отстранить водителя от управления, а технику отправить на штрафстоянку. Если нарушителю без прав от 16 лет, штраф составит 5−15 тысяч рублей. Если же питбайком управлял молодой человек до 16 лет, штраф получают его родители (ст. 5.35 КоАП РФ), а материалы о происшествии поступают в комиссию по делам несовершеннолетних.