Подростки на питбайках все чаще страдают в ДТП на улицах Ростова-на-Дону

В Ростовской области увеличилось количество аварий с питбайками, часто за рулем таких мини-мотоциклов находятся подростки. Ребята гоняют по дворам и даже по оживленным дорогам, но подобные поездки нередко заканчиваются плачевно, отмечают в Госавтоинспекции.
Родителей просят обратить внимание на угрозу. Нужно объяснять детям степень опасности и не позволять им садиться за руль.
Автоинспекторы подчеркивают: выезжать в город на питбайке строго запрещено для всех, этот вид транспорта предназначен только для треков и закрытых площадок. Перевозить мототехнику можно только на прицепах.
У питбайка нет поворотников, фар, стоп-сигналов. Такой транспорт не имеет госномеров, ПТС и регистрации в ГАИ. Выезжающие на питбайках за пределы закрытых площадок грубо нарушают ПДД.
Инспекторы имеют право отстранить водителя от управления, а технику отправить на штрафстоянку. Если нарушителю без прав от 16 лет, штраф составит 5−15 тысяч рублей. Если же питбайком управлял молодой человек до 16 лет, штраф получают его родители (ст. 5.35 КоАП РФ), а материалы о происшествии поступают в комиссию по делам несовершеннолетних.
Кроме того, за передачу управления питбайком родителям грозит штраф в 30 тысяч рублей (ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ).
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