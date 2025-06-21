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Подростки на питбайках все чаще страдают в ДТП на улицах Ростова-на-Дону

На Дону забили тревогу из-за роста аварий с подростками на питбайках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области увеличилось количество аварий с питбайками, часто за рулем таких мини-мотоциклов находятся подростки. Ребята гоняют по дворам и даже по оживленным дорогам, но подобные поездки нередко заканчиваются плачевно, отмечают в Госавтоинспекции.

Родителей просят обратить внимание на угрозу. Нужно объяснять детям степень опасности и не позволять им садиться за руль.

Автоинспекторы подчеркивают: выезжать в город на питбайке строго запрещено для всех, этот вид транспорта предназначен только для треков и закрытых площадок. Перевозить мототехнику можно только на прицепах.

У питбайка нет поворотников, фар, стоп-сигналов. Такой транспорт не имеет госномеров, ПТС и регистрации в ГАИ. Выезжающие на питбайках за пределы закрытых площадок грубо нарушают ПДД.

Инспекторы имеют право отстранить водителя от управления, а технику отправить на штрафстоянку. Если нарушителю без прав от 16 лет, штраф составит 5−15 тысяч рублей. Если же питбайком управлял молодой человек до 16 лет, штраф получают его родители (ст. 5.35 КоАП РФ), а материалы о происшествии поступают в комиссию по делам несовершеннолетних.

Кроме того, за передачу управления питбайком родителям грозит штраф в 30 тысяч рублей (ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ).

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