ЕГЭ по биологии на 100 баллов сдал один выпускник Владивостока

Администрация Владивостока опубликовала очередные результаты по ЕГЭ. Выпускников, получивших максимальный балл, в городе стало больше, но ненамного. Абсолютную оценку по биологии получил всего один учащийся — выпускник гимназии № 1, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Пока на счету школьников города 24 стобалльных результата. Восемь из них — по литературе. Семь — по русскому языку. Четыре — по химии. Три — по математике. Один — по обществознанию. И еще один — по биологии.
Отметим, что выпускники Владивостока, набравшие 100 баллов по предметам ЕГЭ, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Такое решение приняла администрация города.
Добавим, что самым популярным дополнительным предметом по ЕГЭ во Владивостоке в этом году стала математика. Ее выбрали 1 363 участника. Это почти 50% от общего числа сдающих.
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Примечательно, что в этом году наблюдался рост интереса к нескольким предметам. Выпускники чаще выбирали историю, обществознание, профильную математику, иностранный язык и информатику. Лидером, как уже было сказано, стала профильная математика. На втором месте по популярности находится обществознание — его выбрали 1222 участника (44,2%). В тройку лидеров также вошла информатика, которую планируют сдавать 698 человек (25,3%). Иностранные языки выбрали 610 участников (22,1%), а физику — 411 человек (14,9%). При этом отмечается некоторое снижение интереса к биологии — число сдающих этот предмет уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом.
В администрации города подчеркнули, что выпускники, которые хотят улучшить свой результат, могут пересдать один предмет по выбору в резервные дни в июле.
«Но важно обратить внимание, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован», — сообщили в мэрии.