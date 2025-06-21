ЕГЭ по биологии на 100 баллов сдал один выпускник Владивостока

Примечательно, что в этом году наблюдался рост интереса к нескольким предметам. Выпускники чаще выбирали историю, обществознание, профильную математику, иностранный язык и информатику. Лидером, как уже было сказано, стала профильная математика. На втором месте по популярности находится обществознание — его выбрали 1222 участника (44,2%). В тройку лидеров также вошла информатика, которую планируют сдавать 698 человек (25,3%). Иностранные языки выбрали 610 участников (22,1%), а физику — 411 человек (14,9%). При этом отмечается некоторое снижение интереса к биологии — число сдающих этот предмет уменьшилось на 5% по сравнению с прошлым годом.