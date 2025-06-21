На 7 млн тенге оштрафовали компанию в Карагандинской области

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Карагандинской области, в рамках мониторинга по соблюдению экологического законодательства выявили одно из крупных предприятий, которое на протяжении 8-и месяцев занималось хранением и реализацией нефтепродуктов без экологического разрешения для объектов II категории.