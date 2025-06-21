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На 7 млн тенге оштрафовали компанию в Карагандинской области

В Карагандинской области предприятие оштрафовано на 7 миллионов тенге за загрязнение экологии, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Источник: gov.kz

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Карагандинской области, в рамках мониторинга по соблюдению экологического законодательства выявили одно из крупных предприятий, которое на протяжении 8-и месяцев занималось хранением и реализацией нефтепродуктов без экологического разрешения для объектов II категории.

Это является нарушением экологического законодательства (статьи 106 и 120 Экологического кодекса) и как следствие привело к объемным выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, объемом свыше 90 тонн.

Надзорным ведомством в отношении предприятия было возбуждено административное производство по части 1 статьи 328 Кодекса об административных правонарушениях и материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

«Нарушитель отрицал вину. Дело прошло все 3 инстанции, и лишь Верховный Суд поставил точку — предприятие привлечено к административной ответственности и оштрафовано на сумму свыше 7 миллионов тенге», — резюмируется в публикации.