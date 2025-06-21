Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как избежать простуды из-за кондиционера: советы от экспертов

Специалисты красноярского Роспотребнадзора поделились рекомендациями по безопасному использованию кондиционеров в жаркую погоду, чтобы избежать простудных заболеваний.

Специалисты красноярского Роспотребнадзора поделились рекомендациями по безопасному использованию кондиционеров в жаркую погоду, чтобы избежать простудных заболеваний.

Главным правилом является предотвращение резких температурных перепадов. Эксперты советуют, чтобы разница между температурой в помещении и на улице не превышала 7−10 °С. Охлаждение воздуха в комнате следует осуществлять постепенно, снижая температуру на 2−3 градуса в час.

Также важно правильно настроить жалюзи: поток холодного воздуха не должен направляться прямо на рабочее место, а расстояние от кондиционера до него должно составлять не менее 2 метров.

Для эффективной работы кондиционера необходимо держать окна и двери закрытыми. При этом рекомендуется периодически проветривать помещение, особенно если устройство не имеет функции забора наружного воздуха. Оптимальная температура для офисов составляет +22−25 °С.

Чтобы продлить срок службы кондиционера, необходимо регулярно проводить профилактическое обслуживание, включая полную чистку, промывку и дезинфекцию устройства.