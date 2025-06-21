Пассажиры автобусов в Красноярске жалуются на духоту в транспорте

Красноярцы выразили массовое недовольство духотой в общественных транспортах города в телеграм-канале NGS24.ru.
20 июня температура воздуха в городе достигла 37°, при этом в большинстве автобусов отсутствовал кондиционер.
Вот некоторые из комментариев красноярцев:
«…Крематорий на колëсах»;
«Работаю кондуктором на 38-м, второй день жара, я на пазике, … это вообще жесть, кондиционеров нет, спасаемся мини-вентилятором, холодной водой»;
«В транспорте тяжко, не спасают ни люки открытые, ни форточки»;
«В автобусе с учёбы ехал, по ощущениям — баня 90 градусов».
На своём сайте NGS24.ru также отметили, что в Красноярске есть примерно 1000 автобусов, 200 из которых муниципальные, а этой осенью в город должны поставить ещё 150 автобусов на газомоторном топливе за 4,6 миллиарда рублей, которые должны иметь кондиционеры.
Ранее мы писали о том, что в Красноярске изменят маршруты сразу четырех автобусов.