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Пассажиры автобусов в Красноярске жалуются на духоту в транспорте

В большинстве автобусов нет кондиционеров или их просто не включают.

Источник: Аргументы и факты

Красноярцы выразили массовое недовольство духотой в общественных транспортах города в телеграм-канале NGS24.ru.

20 июня температура воздуха в городе достигла 37°, при этом в большинстве автобусов отсутствовал кондиционер.

Вот некоторые из комментариев красноярцев:

«…Крематорий на колëсах»;

«Работаю кондуктором на 38-м, второй день жара, я на пазике, … это вообще жесть, кондиционеров нет, спасаемся мини-вентилятором, холодной водой»;

«В транспорте тяжко, не спасают ни люки открытые, ни форточки»;

«В автобусе с учёбы ехал, по ощущениям — баня 90 градусов».

На своём сайте NGS24.ru также отметили, что в Красноярске есть примерно 1000 автобусов, 200 из которых муниципальные, а этой осенью в город должны поставить ещё 150 автобусов на газомоторном топливе за 4,6 миллиарда рублей, которые должны иметь кондиционеры.

Ранее мы писали о том, что в Красноярске изменят маршруты сразу четырех автобусов.