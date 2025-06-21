Пассажиры автобусов в Красноярске жалуются на духоту в транспорте

На своём сайте NGS24.ru также отметили, что в Красноярске есть примерно 1000 автобусов, 200 из которых муниципальные, а этой осенью в город должны поставить ещё 150 автобусов на газомоторном топливе за 4,6 миллиарда рублей, которые должны иметь кондиционеры.