В Омской области закроют теплоходный маршрут в Большеречье

С 2026 года в Омской области будет закрыт теплоходный маршрут «Омск-Большеречье». Как сообщает РБК Омск, это решение было принято в связи с низким пассажиропотоком и высокими затратами на содержание маршрута.
В пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства подтвердили, что маршрут не включён в утвержденную маршрутную сеть на 2026 год. Основной причиной закрытия стала экономическая нецелесообразность маршрута, поскольку время в пути на теплоходе в два раза превышает аналогичный автобусный рейс.
Бюджетные средства, которые ранее направлялись на содержание этого убыточного маршрута, будут перераспределены на более востребованные и экономически оправданные направления.