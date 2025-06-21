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В Омской области закроют теплоходный маршрут в Большеречье

Он оказался нерентабельным.

Источник: Om1 Омск

С 2026 года в Омской области будет закрыт теплоходный маршрут «Омск-Большеречье». Как сообщает РБК Омск, это решение было принято в связи с низким пассажиропотоком и высокими затратами на содержание маршрута.

В пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства подтвердили, что маршрут не включён в утвержденную маршрутную сеть на 2026 год. Основной причиной закрытия стала экономическая нецелесообразность маршрута, поскольку время в пути на теплоходе в два раза превышает аналогичный автобусный рейс.

Бюджетные средства, которые ранее направлялись на содержание этого убыточного маршрута, будут перераспределены на более востребованные и экономически оправданные направления.