В Омской области закроют теплоходный маршрут в Большеречье

В пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства подтвердили, что маршрут не включён в утвержденную маршрутную сеть на 2026 год. Основной причиной закрытия стала экономическая нецелесообразность маршрута, поскольку время в пути на теплоходе в два раза превышает аналогичный автобусный рейс.