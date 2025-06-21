Жара до +30 градусов вернется в Ростовскую область к концу июня

На юге региона, например, в Ростове-на-Дону, постепенное повышение температуры воздуха начнется уже с наступивших выходных, с 21 и 22 июня. В течение последующих дней до конца месяца днем воздух будет прогреваться от +23 до +30, а по ночам обещают от +12 до +19 градусов.