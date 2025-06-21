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Жара до +30 градусов вернется в Ростовскую область к концу июня

Жара и дожди придут в Ростовскую область в последнюю неделю июня.

Источник: Комсомольская правда

К концу июня в Ростовскую область вернется жара до +30 градусов, но будет дождливо. Такой долгосрочный прогноз опубликовали на портале Гисметео.

На юге региона, например, в Ростове-на-Дону, постепенное повышение температуры воздуха начнется уже с наступивших выходных, с 21 и 22 июня. В течение последующих дней до конца месяца днем воздух будет прогреваться от +23 до +30, а по ночам обещают от +12 до +19 градусов.

Примерно такая же погода будет и на севере области. В частности, в станице Боковской днем прогнозируют рост температуры от +22 до +27 градусов, а по ночам — от +9 до +15 градусов.

Добавим, небольшие и умеренные дожди с грозами накроют Ростовскую область уже с понедельника и сохранятся до начала июля.

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