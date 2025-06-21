Уфимцы более 10 часов не могут вылететь из Египта домой

Пассажиры рейса UJ 671 авиакомпании AlMasria Universal испытывают задержку вылета из Шарм-Эль-Шейха. По информации телеграмм-канала Башкирия Online, с момента запланированного вылета в Уфу прошло более 10 часов, и туристы даже не знают о причинах задержки.
По словам отдыхающих, ситуация в аэропорту накаляется. Отсутствие четкой информации о дальнейших перспективах вызывает у людей гнев и недовольство.
— У людей паника! Шумом пытаемся хоть как-то привлечь внимание к себе, чтобы начали что-то решать! — пишет одна из пассажирок.
В условиях ожидания их не обеспечили горячим питанием, а доступ к багажу стал практически невозможен. Более того, отсутствие WiFi и запрет на продажу местных SIM-карт усложняют ситуацию: люди не могут связаться с родными и близкими, чтобы сообщить о задержке.
Ситуация в аэропорту становится все более напряженной, и многие пассажиры выражают недовольство действиями авиакомпании.
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