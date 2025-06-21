Уфимцы более 10 часов не могут вылететь из Египта домой

В условиях ожидания их не обеспечили горячим питанием, а доступ к багажу стал практически невозможен. Более того, отсутствие WiFi и запрет на продажу местных SIM-карт усложняют ситуацию: люди не могут связаться с родными и близкими, чтобы сообщить о задержке.