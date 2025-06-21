В Краснодаре откроется первая школа дронов для подростков

Обучение пройдут 80 подростков. Их научат программировать, собирать и управлять дронами. Запланированы мастер-классы, экскурсии на производство и финальный фестиваль с соревнованиями.
Мы хотим, чтобы дети овладели профессиями будущего и участвовали в развитии российской индустрии БПЛА", — говорит директор фонда Анна Потынга.
Проект может вырасти в сеть школ по всему краю.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше