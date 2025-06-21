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В Краснодаре откроется первая школа дронов для подростков

Фонд «Добро и Дело» запускает в Краснодаре первую школу беспилотников для школьников и студентов. Проект «Потому что мы пилоты» получил грант губернатора края и начнет работу в Западном округе города.

Источник: Фонд «Добро и Дело»

Обучение пройдут 80 подростков. Их научат программировать, собирать и управлять дронами. Запланированы мастер-классы, экскурсии на производство и финальный фестиваль с соревнованиями.

Мы хотим, чтобы дети овладели профессиями будущего и участвовали в развитии российской индустрии БПЛА", — говорит директор фонда Анна Потынга.

Проект может вырасти в сеть школ по всему краю.

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