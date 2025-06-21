Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники похитили более 70 миллионов рублей у жителей Красноярского края за неделю

Красноярский край стал свидетелем масштабного мошенничества: за последнюю неделю злоумышленники обманули 203 человека, похитив у них свыше 70 миллионов рублей.

Красноярский край стал свидетелем масштабного мошенничества: за последнюю неделю злоумышленники обманули 203 человека, похитив у них свыше 70 миллионов рублей.

С начала текущего года количество жертв интернет-мошенников в регионе достигло 4358 человек, а общий ущерб составил более 1 миллиарда рублей. Из этой суммы, как уже упоминалось, более 70 миллионов рублей были украдены именно за последнюю неделю.

На данный момент уровень раскрываемости преступлений составляет 25,5% — правоохранительные органы смогли раскрыть 740 дел, из которых 371 уже направлено в суды края.

Специалисты призывают граждан проявлять бдительность и не разглашать личные данные незнакомцам, независимо от их представлений о себе.