Мошенники похитили более 70 миллионов рублей у жителей Красноярского края за неделю

Красноярский край стал свидетелем масштабного мошенничества: за последнюю неделю злоумышленники обманули 203 человека, похитив у них свыше 70 миллионов рублей.
С начала текущего года количество жертв интернет-мошенников в регионе достигло 4358 человек, а общий ущерб составил более 1 миллиарда рублей. Из этой суммы, как уже упоминалось, более 70 миллионов рублей были украдены именно за последнюю неделю.
На данный момент уровень раскрываемости преступлений составляет 25,5% — правоохранительные органы смогли раскрыть 740 дел, из которых 371 уже направлено в суды края.
Специалисты призывают граждан проявлять бдительность и не разглашать личные данные незнакомцам, независимо от их представлений о себе.