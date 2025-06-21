И снова здравствуйте: почему уволившиеся сотрудники возвращаются назад

— Если человек осознанно сравнил условия и понял, что прежняя компания действительно лучше, его вовлеченность может вырасти. Но если он вернулся лишь потому, что в другой фирме оказалось еще хуже, это чревато апатией и снижением продуктивности, — рассказывает Екатерина Трофимова. — Вдобавок сотрудник может испытывать стыд за «неудачный побег», чувствовать порой не существующее на самом деле давление со стороны коллег или страх снова не оправдать ожиданий.