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Захарова назвала самый ценный ресурс в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Молодежь — самый ценный ресурс России, от которого зависит будущее страны и многополярного мира, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ.

Источник: © РИА Новости

«Молодежь рассматривается как, я открою сейчас секрет, самый ценный ресурс. У нас их много: природные, геополитические, стратегические ресурсы, разные есть. Но молодежь — самый ценный», — сказала она, выступая на сессии «Диалог без границ: молодежное сотрудничество во имя будущего».

По словам официального представителя МИД РФ, семья и государство должны прививать подрастающему поколению морально-этические и нравственные ценности и заботиться о нем, чтобы в будущем современная молодежь заботилась о других.

Как отметила Захарова, в настоящее время многополярный мир только оформляется, а его актором уже будет современная молодежь. По ее словам, с целью ее интеграции крупные международные объединения, такие как БРИКС, ШОС и СНГ проводят многочисленные молодежные форумы.

«Будущее многополярного мира как раз сейчас зависит от молодежи, от активных, от открытых миру, образованных или желающих образовываться все время», — подчеркнула она.

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