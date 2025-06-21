Захарова назвала самый ценный ресурс в России

«Молодежь рассматривается как, я открою сейчас секрет, самый ценный ресурс. У нас их много: природные, геополитические, стратегические ресурсы, разные есть. Но молодежь — самый ценный», — сказала она, выступая на сессии «Диалог без границ: молодежное сотрудничество во имя будущего».
По словам официального представителя МИД РФ, семья и государство должны прививать подрастающему поколению морально-этические и нравственные ценности и заботиться о нем, чтобы в будущем современная молодежь заботилась о других.
«Будущее многополярного мира как раз сейчас зависит от молодежи, от активных, от открытых миру, образованных или желающих образовываться все время», — подчеркнула она.