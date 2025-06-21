Захарова назвала самый ценный ресурс в России

Как отметила Захарова, в настоящее время многополярный мир только оформляется, а его актором уже будет современная молодежь. По ее словам, с целью ее интеграции крупные международные объединения, такие как БРИКС, ШОС и СНГ проводят многочисленные молодежные форумы.