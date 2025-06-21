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Пермские автобусы старше пяти лет передадут в другие муниципалитеты

Уже 34 автобуса передали в города Прикамья.

Источник: Аргументы и факты

Автобусы Перми, достигшие 5-летнего возраста, передадут в другие города региона, сообщает портал V-Kurse.ru.

Речь идёт об автобусах, которые по условиям госконтрактов больше не могут работать на маршрутах Перми из-за достижения предельно допустимого возраста.

Но в городах Прикамья эксплуатация автобусов разрешена до десяти лет. Поэтому уже 34 автобуса переданы в муниципалитеты. До конца года краевая столица передаст ещё 51 транспортное средство.

Большинство пермских автобусов переехали в Соликамский округ, остальные распределили между Верещагинским и Кунгурским, Чусовским, Очёрским, Осинским, Бардымским, Лысьвенским, Октябрьским и Частинским округами, а также городами Березники и Чусовой.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми с учётом пожеланий горожан скорректировали расписание общественного транспорта.