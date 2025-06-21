Двое прикамцев стали жертвами лжеброкеров

По предварительной информации, старший из потерпевших нашел в соцсети рекламу заработка на инвестициях. Он перешел по ссылке и оставил свой номер телефона. После этого ему звонили разные люди, которые называли себя сотрудниками зарубежной инвестиционной компании. В ходе общения им удалось завоевать доверие пенсионера, обещая выгодное вложение денег и быстрый заработок.