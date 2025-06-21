Двое прикамцев стали жертвами лжеброкеров

В Кудымкарском муниципальном округе возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Полицейские установили, что в мае 76-летний местный житель и его 46-летний друг потеряли более 2 миллионов рублей, доверившись лжеброкерам.
По предварительной информации, старший из потерпевших нашел в соцсети рекламу заработка на инвестициях. Он перешел по ссылке и оставил свой номер телефона. После этого ему звонили разные люди, которые называли себя сотрудниками зарубежной инвестиционной компании. В ходе общения им удалось завоевать доверие пенсионера, обещая выгодное вложение денег и быстрый заработок.
Поверив мошенникам, прикамец провел пять переводов на сумму 370 тысяч рублей по указанным ему номерам телефонов.
После этого потерпевший получил от аферистов код, который предлагалось ввести в приложении для вывода денег. Как только мужчина ввел код, ему сообщили, что код ошибочен и счет заблокирован.
Чтобы снять блокировку, прикамцу потребовалось привлечь доверенное лицо. Им стал 46-летний знакомый пенсионера. Он по инструкциям лжесотрудников инвестиционной компании оформил кредиты и перевел на счет старшего приятеля в общей сложности более 1,6 миллиона рублей. Тот сразу же провел несколько транзакций и передал незнакомцам одноразовые коды для подтверждения финансовых операций. В итоге все деньги ушли мошенникам.
Расследование уголовного дела продолжается.