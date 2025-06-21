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Сердце, роговицу и почки пересадили нескольким больным от одного донора в Казахстане

АСТАНА, 21 июн — Sputnik. Впервые в Алматы на базе Центральной городской клинической больницы были успешно извлечены два глазных яблока у пациента.

Источник: Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Как рассказали в Минздраве Казахстана, он поступил с обширным геморрагическим инсультом.

В течение двух дней ему оказывалась медицинская помощь в полном объеме в соответствии с протоколами Министерства здравоохранения, проводились врачебные консилиумы. Несмотря на все усилия специалистов, спасти пациента не удалось — наступила биологическая смерть.

сообщили в ведомстве

Так как от пациента имелось официальное согласие на посмертное донорство органов, его роговицы, почки и сердце пересадили другим больным. Также соответствующее разрешение в письменной форме предоставили его близкие родственники.

Это дало возможность провести двум другим пациентам операцию сквозной кератопластики — трансплантации роговицы глаза. Операции были проведены в тот же день и прошли успешно.

сообщил Минздрав

Особенность трансплантации роговицы заключается в том, что ее необходимо пересаживать в кратчайшие сроки после изъятия — желательно в течение первых суток, пояснили специалисты. В противном случае ткани теряют свои свойства, становятся непригодными для пересадки, что лишает пациентов шанса вернуть зрение.

Благодаря донорству и высокому профессионализму врачей Центральной городской клинической больницы оба пациента получили шанс на восстановление зрения и возвращение к полноценной жизни. В послеоперационном периоде у них прогнозируется улучшение зрительных функций.

сообщили в ведомстве

Донорское сердце от того же пациента было пересажено больному в Национальном научном медицинском центре в Астане. Операция прошла успешно, состояние реципиента удовлетворительное.

Почки также были отправлены в Астану и пересажены детям, обе трансплантации состоялись и завершились благополучно.