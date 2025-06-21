Сердце, роговицу и почки пересадили нескольким больным от одного донора в Казахстане

Особенность трансплантации роговицы заключается в том, что ее необходимо пересаживать в кратчайшие сроки после изъятия — желательно в течение первых суток, пояснили специалисты. В противном случае ткани теряют свои свойства, становятся непригодными для пересадки, что лишает пациентов шанса вернуть зрение.