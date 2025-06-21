Сердце, роговицу и почки пересадили нескольким больным от одного донора в Казахстане

Как рассказали в Минздраве Казахстана, он поступил с обширным геморрагическим инсультом.
В течение двух дней ему оказывалась медицинская помощь в полном объеме в соответствии с протоколами Министерства здравоохранения, проводились врачебные консилиумы. Несмотря на все усилия специалистов, спасти пациента не удалось — наступила биологическая смерть.
Так как от пациента имелось официальное согласие на посмертное донорство органов, его роговицы, почки и сердце пересадили другим больным. Также соответствующее разрешение в письменной форме предоставили его близкие родственники.
Это дало возможность провести двум другим пациентам операцию сквозной кератопластики — трансплантации роговицы глаза. Операции были проведены в тот же день и прошли успешно.
Особенность трансплантации роговицы заключается в том, что ее необходимо пересаживать в кратчайшие сроки после изъятия — желательно в течение первых суток, пояснили специалисты. В противном случае ткани теряют свои свойства, становятся непригодными для пересадки, что лишает пациентов шанса вернуть зрение.
Благодаря донорству и высокому профессионализму врачей Центральной городской клинической больницы оба пациента получили шанс на восстановление зрения и возвращение к полноценной жизни. В послеоперационном периоде у них прогнозируется улучшение зрительных функций.
Донорское сердце от того же пациента было пересажено больному в Национальном научном медицинском центре в Астане. Операция прошла успешно, состояние реципиента удовлетворительное.
Почки также были отправлены в Астану и пересажены детям, обе трансплантации состоялись и завершились благополучно.