Приёмная кампания-2025 стартовала в Хабаровском крае

Абитуриентов готовы принять 15 вузов и их филиалов, а также 30 колледжей и техникумов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
На программы среднего профессионального образования выделено 8702 бюджетных места, на программы высшего образования — 5552. Наибольшее количество мест в вузах предусмотрено для подготовки педагогов — 784. Далее следуют направления в области IT (585 мест), медицины (444) и строительства (247). В прошлом году у абитуриентов наибольшим спросом пользовались специальности в сфере строительства, ИТ, авиа- и вертолетостроения, а также государственного и муниципального управления.
С 2025 года вместо оригинала аттестата поступающий предоставляет согласие на зачисление. Подать документы можно сразу в пять вузов, выбрав в каждом до пяти направлений подготовки. Доступен онлайн-сервис на портале «Госуслуги», через который можно пройти всю процедуру дистанционно.
Вузы обязаны публиковать ранжированные списки абитуриентов с указанием баллов ЕГЭ, индивидуальных достижений и отметкой о согласии на зачисление. Это позволит соискателям оценить свои позиции в конкурсной борьбе.
Новшеством этого года стало введение целевых индивидуальных достижений. Поступающие по целевому набору могут получить до 15 дополнительных баллов, в том числе за участие в профориентационных мероприятиях. Заявки на целевое обучение принимаются через портал «Работа России».