Приёмная кампания-2025 стартовала в Хабаровском крае

На программы среднего профессионального образования выделено 8702 бюджетных места, на программы высшего образования — 5552. Наибольшее количество мест в вузах предусмотрено для подготовки педагогов — 784. Далее следуют направления в области IT (585 мест), медицины (444) и строительства (247). В прошлом году у абитуриентов наибольшим спросом пользовались специальности в сфере строительства, ИТ, авиа- и вертолетостроения, а также государственного и муниципального управления.