Горвласти опубликовали схемы изменившегося движения двух автобусных маршрутов

Маршрут № 26 «Ул. Белорусская — ул. Молодой гвардии» продлевается до конечной остановки — ул. Аксакова. От нынешнего кольца на Покрышкина автобус пойдёт по улицам: Денисова — Брестская — 3-го Белорусского фронта — Михайловская — Зорге — Аксакова — Флотская. Разворот транспорта будет осуществляться на круговом перекрёстке у школы № 57. Далее автобус вернётся на основной маршрут через микрорайон «Восток».