Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горвласти опубликовали схемы изменившегося движения двух автобусных маршрутов

Изменения коснутся автобусов № 10 и № 26.

Источник: Телеграм-канал администрации Калининграда

С 1 июля в Калининграде изменится схема движения двух автобусных маршрутов. Корректировки связаны с открытием новых социальных объектов на улице Благовещенской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут № 26 «Ул. Белорусская — ул. Молодой гвардии» продлевается до конечной остановки — ул. Аксакова. От нынешнего кольца на Покрышкина автобус пойдёт по улицам: Денисова — Брестская — 3-го Белорусского фронта — Михайловская — Зорге — Аксакова — Флотская. Разворот транспорта будет осуществляться на круговом перекрёстке у школы № 57. Далее автобус вернётся на основной маршрут через микрорайон «Восток».

Маршрут № 10 «Военный городок — Завод “Янтарь”» будет продлён до новой конечной — Северная гора. От улицы Горького автобус проследует по 3-й Большой окружной.

Кроме того, к августу готовится корректировка маршрута № 2А «Ленинский проспект — ул. Флотская». Автобус поедет с Московского проспекта по Флотской — Аксакова — Зорге — Михайловской — 3-го Белорусского фронта — Брестской — Денисова — Молодой гвардии — Орудийной — Аэропортной до Артиллерийской.