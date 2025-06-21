В Прикамье выберут главного архитектора региона

На конкурсе кандидатов на должность замминистра и главного архитектора станут тестировать, с ними проведут индивидуальное собеседование. От кандидатов также ждут проект на тему «Концепция управления градостроительным развитием территорий муниципальных образований». Участникам конкурса необходимо представить в конкурсную комиссию подготовленный проект документа до 30 июля. Процедуры по отбору для кандидатов назначены на первые числа августа.