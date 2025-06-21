Кинологи ГУФСИН России по Пермскому краю отмечают профессиональный праздник

Кинологической службе уголовно-исполнительной системы исполняется 116 лет. В связи с этим кинологи УИС со всего края запустили челлендж со своими хвостатыми помощниками.
Датой образования кинологической службы России считается 21 июня 1909 года. В этот день в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого питомника и школы дрессировщиков полицейских собак в России. В целях повышения престижа службы, сохранения традиций и воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной профессии приказом ФСИН России в.2006 году 21 июня объявлено Днем кинологической службы уголовно-исполнительной системы.
В настоящее время кинологическая служба УИС — одна из самых мощных среди аналогичных служб других силовых структур Российской Федерации.
Сегодня кинологическая служба ГУФСИН России по Пермскому краю является одной из крупнейших в регионе. Под руководством начальника кинологической службы Артема Худякова вместе с сотрудниками службу несут их хвостатые помощники: немецкие, бельгийские овчарки, лабрадоры и ротвейлеры.
Специалисты-кинологи обеспечивают качественную подготовку и эффективное применение служебных собак для досмотра транспортных средств, патрулирования внутренних запретных зон охраняемых объектов, розыска и задержания лиц, бежавших из-под охраны, поиска и обнаружения наркотических и взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, участия в оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятиях.
Личный состав кинологических подразделений вместе со своими четвероногими питомцами ежедневно несет нелегкую службу, решает непростые служебные задачи, проявляя принципиальность, самоотверженность и профессионализм.
К сотруднику кинологической службы предъявляются серьёзные требования. Для эффективного применения собак и выполнения задач подразделений кинологической службы кинологи должны иметь высокий уровень подготовки, знать не только правовые основы применения собак в качестве специального средства, но и хитрости дрессировки, должны обладать умением правильно применять тактику действий в различных ситуациях.