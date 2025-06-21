Кинологи ГУФСИН России по Пермскому краю отмечают профессиональный праздник

Датой образования кинологической службы России считается 21 июня 1909 года. В этот день в Санкт-Петербурге состоялось открытие первого питомника и школы дрессировщиков полицейских собак в России. В целях повышения престижа службы, сохранения традиций и воспитания молодых сотрудников в духе верности служебному долгу и выбранной профессии приказом ФСИН России в.2006 году 21 июня объявлено Днем кинологической службы уголовно-исполнительной системы.