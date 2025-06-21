В Братске владелец кафе избежал наказания из-за истечения срока давности

Иркутский областной суд рассмотрел апелляцию по делу о массовом отравлении шаурмой в Братске, которое произошло в июне 2023 года — тогда пострадали 80 человек. Как стало известно КП-Иркутск, хозяин заведения был признан виновным в двух преступлениях: использовании поддельных документов и нарушении санитарных норм, приведших к отравлению людей.
— Братский городской суд первоначально приговорил предпринимателя к штрафу в 550 тысяч рублей и ограничению свободы на восемь месяцев. Однако при рассмотрении апелляции выяснилось, что к моменту суда истек двухлетний срок давности по преступлениям небольшой тяжести. Согласно закону, это означает, что осужденный освобождается от наказания, хотя сам приговор остается в силе, — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции.
Суд апелляционной инстанции подтвердил, что решение первой инстанции было вынесено без нарушений, но из-за истечения сроков наказание исполнению не подлежит. Важно отметить, что прекращение дела по сроку давности не означает реабилитации — вина предпринимателя по-прежнему считается доказанной.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте завели уголовное дело после стрельбы у кафе.