В Братске владелец кафе избежал наказания из-за истечения срока давности

— Братский городской суд первоначально приговорил предпринимателя к штрафу в 550 тысяч рублей и ограничению свободы на восемь месяцев. Однако при рассмотрении апелляции выяснилось, что к моменту суда истек двухлетний срок давности по преступлениям небольшой тяжести. Согласно закону, это означает, что осужденный освобождается от наказания, хотя сам приговор остается в силе, — рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции.