В Уфе из-за капремонта водопровода частично перекроют улицу Кирова

По графику, с 21 июня по 30 сентября перекроют две полосы проезжей части по нечетной стороне и одну полосу — по четной стороне на пересечении с улицей Цюрупы.
С 26 июня по 1 августа будут перекрывать три полосы по нечетной стороне в районе улицы Ленина, 56, две полосы по нечетной стороне в районе дома № 15, две полосы по нечетной стороне на пересечении с улицей Крупской, а также по одной полосе по нечетной и четной сторонам около дома № 31.
Со 2 августа по 15 сентября ограничат проезд по двум полосам по нечетной стороне улицы Кирова рядом с домом № 37, по двум полосам по четной стороне около дома № 40/1, по двум полосам по четной и нечетной сторонам в районе домов № 39 и 41 и по двум полосам по четной стороне около улицы Худайбердина, 28, к. 1. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», отмечает мэрия.