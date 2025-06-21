В Уфе из-за капремонта водопровода частично перекроют улицу Кирова

Со 2 августа по 15 сентября ограничат проезд по двум полосам по нечетной стороне улицы Кирова рядом с домом № 37, по двум полосам по четной стороне около дома № 40/1, по двум полосам по четной и нечетной сторонам в районе домов № 39 и 41 и по двум полосам по четной стороне около улицы Худайбердина, 28, к. 1. Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», отмечает мэрия.