Суд смягчил приговор экс-главе «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Югаю

По данным следствия, с 2016 года по июль 2020 года гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» неоднократно через подчиненных получал взятки в виде денег и иного имущества от представителей фирм-контрагентов за осуществление беспрепятственной деятельности и общее покровительство. Общая сумма взяток превысила 6 миллионов рублей, а в качестве имущества он получал телевизоры, телефоны и иную электронную технику, а также другие дорогостоящие предметы. Кроме того, по данным следственного управления СК, в феврале 2020 года Югай фиктивно устроил в возглавляемую им организацию свою супругу. В результате ею было незаконно получено свыше 623 тысяч рублей.