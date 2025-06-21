Труд, терпение и редкий талант: ушла из жизни Валентина Талызина

Ушла из жизни актриса Валентина Талызина. В последние года она страдала онкологией, раком поджелудочной железы. Провести остаток своих дней актриса предпочла провести дома.
Более 60 лет она играла в театре и снималась в кино, озвучивала известных на всю страну героинь, дарила зрителям яркие образы. Она поражала зрителей редким талантом и яркой энергетикой.
Народная артистка РСФСР Валентина Талызина — о том, как «подарила» свой голос Брыльской, о работе с Рязановым и страхе перед ролью.
Детство и юность.
Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в городе Омске в семье торговых работников Иллариона и Анастасии Талызиных. В 1940 году отца Валентины перевели на работу в Белоруссию, где семью застала война. Валентина с матерью едва успели спастись от наступающих германских войск — город Барановичи, где жила семья, одним из первых подвергся бомбежке и почти сразу был оккупирован.
Валентина с мамой вернулись в Омск. Там девочка пошла в школу, а затем поступила в местный сельскохозяйственный институт. Отца будущая актриса больше не видела. В военные годы семье приходилось непросто, Талызина вспоминала, что научилась многое делать сама: работать в огороде, рубить дрова, доить коров.
Училась Валентина Илларионовна хорошо, увлекалась литературой, особенно любила Пушкина. О кино и театре не мечтала, хотела стать экономистом. Впервые на сцену попала в вузе, где стала заниматься в театральном кружке. Тогда-то она и поняла, что иной карьеры, кроме как на подмостках, не видит. И после двух лет учебы уехала в Москву поступать в ГИТИС.
Талызину приняли сразу. Она училась очень усердно и получала сталинскую стипендию. После вручения диплома Валентину Илларионовну, единственную девушку со всего курса, пригласили в Государственный академический театр имени Моссовета. По словам актрисы, ее едва ли не привели в театр за руку, дав беспристрастную оценку: «девочка некрасивая, непородистая, но с красивым голосом и очень профессиональная».
Кино и театр.
В театре начинающая артистка познакомилась со многими выдающимися актрисами поколения, у которых уже самостоятельно продолжила учиться сценическому искусству. Талызина всегда с восхищением и уважением отзывалась о своих учителях: Вере Марецкой, Фаине Раневской, Валентине Серовой.
Валентина Талызина: Я с режиссерами не пререкаюсь.
Театру Моссовета Валентина Илларионовна оставалась верна всю жизнь. Там она сыграла несколько десятков ролей. Хотя поначалу ей доставались маленькие роли комсомолок, Талызина сумела доказать свой профессионализм и продемонстрировать выдающиеся способности. Играть в родном театре она продолжала почти до самой смерти, ее включали во все новые спектакли. Она воплощала пани Дульскую, главную героиню «Вассы», императрицу Екатерину II, Меропию Мурзавецкую.
В качестве приглашенной артистки Талызина работала в Студенческом театре МГУ, Школе современной пьесы и театре кукол «Огниво».
В кино Валентина Илларионовна попала в 1963 году, сыграв следователя в картине «Человек, который сомневается». Актрису не заметили, но уже через четыре года после съемок в первых двух частях военной трилогии о советских разведчиках («Путь в Сатурн» — «Конец Сатурна») стала сниматься почти каждый год вплоть до начала 2000-х.
Талызина снялась более чем в 100 кино- и телефильмах. Была одной из любимиц Эльдара Рязанова, который пригласил ее в пять своих работ. Многим известен тот факт, что именно голосом Талызиной говорит Надя в фильме «Ирония судьбы». Алла Пугачева, певшая за героиню, рассказывала, что старалась подражать голосу Валентины Илларионовны.
Талызину регулярно отмечали режиссеры, партнеры по площадке, критики и зрители. Актриса органично смотрелась как в главных ролях, так и в эпизодах, умела воплощать серьезных персонажей, но и юмористические образы ей давались крайне легко. Потому Валентину Илларионовну часто ставили в пример молодым артистам. Не обладая выдающимися внешними данными, она благодаря усердию, трудолюбию и развитию таланта сумела добиться больших высот в профессии.
Личная жизнь.
Валентина Талызина была замужем за известным художником Леонидом Непомнящим. Пара познакомилась во время учебы актрисы в ГИТИСе. В 1963 году состоялась их свадьба. Супруги жили в коммунальной квартире. В 1969 году в семье родилась дочь Ксения. Валентина Илларионовна много работала и всегда выбирала профессию, что отчасти повлияло на брак. После 12 лет совместной жизни супруги развелись. Больше Талызина замуж не выходила. Ее дочь тоже стала актрисой, окончила ГИТИС и работает в Центральном академическом театре Российской армии. В 1999 она родила дочь Анастасию, которая пошла по стопам матери и бабушки и тоже стала актрисой.
Сегодня страна скорбит и прощается с талантливой актрисой, запечатленной в сердцах миллионов людей. Валентина Талызина ушла, но ее творчество бессмертно и послужит примером для многих поколений актеров, вдохновляя их на смелые эксперименты в искусстве и поиск новых горизонтов в актерской игре.
Редакция «Вечерней Москвы» выражает соболезнования родным и близким актрисы.