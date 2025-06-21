Труд, терпение и редкий талант: ушла из жизни Валентина Талызина

Валентина Талызина была замужем за известным художником Леонидом Непомнящим. Пара познакомилась во время учебы актрисы в ГИТИСе. В 1963 году состоялась их свадьба. Супруги жили в коммунальной квартире. В 1969 году в семье родилась дочь Ксения. Валентина Илларионовна много работала и всегда выбирала профессию, что отчасти повлияло на брак. После 12 лет совместной жизни супруги развелись. Больше Талызина замуж не выходила. Ее дочь тоже стала актрисой, окончила ГИТИС и работает в Центральном академическом театре Российской армии. В 1999 она родила дочь Анастасию, которая пошла по стопам матери и бабушки и тоже стала актрисой.