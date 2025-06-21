Омские врачи спасли пациента с тяжелым поражением сердца

В МСЧ № 4 успешно прооперировали 70-летнего омича с запущенной формой ишемической болезни сердца. Как сообщил региональный минздрав 21 июня, мужчина длительное время не обращался к врачам, несмотря на периодические боли в груди при физнагрузках.
После сильного эмоционального стресса дискомфортные ощущения усилились. Пенсионер вызвал бригаду скорой помощи, которая отвезла его в стационар. Кардиологи провели коронарографию, выявившую сложное атеросклеротическое поражение огибающей артерии с окклюзией.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
Медики выполнили малоинвазивное стентирование, восстановив кровоснабжение сердечной мышцы. После операции пациент избавился от болевого синдрома и вернулся к нормальной жизни.
«Этот случай — пример того, что не следует при тревожных симптомах тянуть с приходом к врачу. При сердечно — сосудистых заболеваниях очень важно время обращения: чем раньше, тем лучше. Только тогда, благодаря современным методикам, медикам удается спасти жизнь пациенту», — отметили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
Ранее «КП Омск» сообщила о госпитализации подростка, врезавшегося на мопеде в грузовую машину.