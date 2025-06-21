Омские врачи спасли пациента с тяжелым поражением сердца

«Этот случай — пример того, что не следует при тревожных симптомах тянуть с приходом к врачу. При сердечно — сосудистых заболеваниях очень важно время обращения: чем раньше, тем лучше. Только тогда, благодаря современным методикам, медикам удается спасти жизнь пациенту», — отметили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.