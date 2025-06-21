Два выпускника Красноярска набрали 100 баллов на ЕГЭ по географии

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
Министерство образования Красноярского края сообщило о результатах ЕГЭ по биологии и географии. В экзамене по географии участвовали 210 человек, среди которых два выпускника из Красноярска продемонстрировали выдающийся результат, набрав по 100 баллов. Кроме того, 12 участников получили оценки выше 80, а один экзаменующийся показал результат в 95 баллов.
Стобалльники по географии в регионе встречаются нечасто, однако за последние три года ситуация улучшилась. В 2023 году один выпускник сдал этот предмет на максимальные баллы, в 2022 году таких было уже двое.
В этом году стобалльниками стали Константин Берштейн из гимназии № 13 «Академ» и Алексей Емельяшин из школы № 72 имени М. Н. Толстихина. Алексей подготовился к экзамену самостоятельно, полагаясь на школьные консультации и отказываясь от услуг репетиторов. Он планирует поступать в Сибирский федеральный университет на специальность «таможенное дело» и связывать свою карьеру с государственной службой. По его словам, наиболее сложным заданием было 29-е, где требовалось объяснить влияние уменьшения осадков в Ростовской области на атомные и гидроэлектростанции.
Алексей отметил, что добиться высоких баллов возможно при наличии любви к предмету и должной подготовке. Он также посоветовал будущим выпускникам проверять свои ответы после экзамена и не забывать о важности отдыха и здорового сна.
Константин Берштейн также выразил уверенность в том, что для достижения высоких результатов не обязательно обращаться к репетиторам. Он активно готовился к ЕГЭ по географии в последние два месяца, занимаясь с учителем Светланой Григорьевной Безручко, которая ранее подготовила другого стобалльника. Константин планирует поступать на факультет востоковедения и африканистики, интересуясь изучением стран юго-восточной Азии. Он отметил, что чтение дополнительной литературы помогло ему расширить кругозор и успешно сдать экзамен.
Что касается ЕГЭ по биологии, то его написали 2149 человек, из которых 130 получили высокие баллы (выше 80). Лучший результат — 98 баллов у Софьи Конопелько из Краснотуранской школы. Два участника набрали по 96 баллов, а семи ребятам не хватило до максимальной оценки всего пять баллов.
Напоминаем, что выпускники уже завершили экзамены по всем предметам, а с 16 июня начался резервный срок. Окончательные итоги ЕГЭ будут подведены не ранее 15 июля. Ранее стали известны результаты экзаменов по истории, литературе, химии, математике, русскому языку, физике и обществознанию. Всего 64 выпускника получили 100 баллов по различным предметам, а одна выпускница набрала 200 баллов за два экзамена.