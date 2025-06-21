Два выпускника Красноярска набрали 100 баллов на ЕГЭ по географии

В этом году стобалльниками стали Константин Берштейн из гимназии № 13 «Академ» и Алексей Емельяшин из школы № 72 имени М. Н. Толстихина. Алексей подготовился к экзамену самостоятельно, полагаясь на школьные консультации и отказываясь от услуг репетиторов. Он планирует поступать в Сибирский федеральный университет на специальность «таможенное дело» и связывать свою карьеру с государственной службой. По его словам, наиболее сложным заданием было 29-е, где требовалось объяснить влияние уменьшения осадков в Ростовской области на атомные и гидроэлектростанции.